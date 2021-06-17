محافظ الفيوم يستبعد الشركات غير الملتزمة بمواعيد تنفيذ المشروعات
كتب:
أسماء أبو السعود
11:13 م | الخميس 17 يونيو 2021
محافظ الفيوم يستبعد الشركات غير الملتزمة بجداول مواعيد تنفيذ المشروعات
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، استبعاد الشركات التي تعمل بنسب تنفيذ منخفضة وغير ملتزمة بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات، مع الإبقاء على الشركات الجادة لضمان إنهاء المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري للمحافظة، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
ممثل شركة المياه يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات
واستعرض ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الخاصة بالقرض الأوروبي، وفي هذا السياق، أكد المحافظ أنّ القرض الأوروبي مخصص لمعالجة المياه الداخلة لبحيرة قارون، بجانب توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى التي تقوم بالصرف المباشر على مياه البحيرة، لحماية بحيرة قارون من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية.
بيان متكامل بالقرى المستهدفة بمشروعات القرض الأوروبي
ووجه الأنصاري ممثل الشركة بإعداد بيان متكامل بأسماء القرى المستهدفة بمشروعات القرض الأوروبي، سواء كانت أعمال توسعة أو إحلال وتجديد أو إنشاءات جديدة، على أن يتم إخطار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسخة من هذا البيان، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والحوكمة.
هيئة تنمية الصعيد تستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم استعرض، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، والتي تشمل إعادة تطوير وإحلال وتجديد مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع مجمع المواقف بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، الذي يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي والذي سيتم تعميمه في محافظات الصعيد العشرة من خلال شبكة معلوماتية وسيتم الانتهاء من تركيب كلي للشبكة المعلوماتية في منتصف يوليو المقبل.
مشروع مجمع لصناعات السجاد بقرية «دسيا»
وأشار «التوني» إلى إنشاء مشروع مجمع لصناعات السجاد بقرية «دسيا»، التابعة لمركز الفيوم، حيث خصصت المحافظة 1000 متر داخل الوحدة المحلية للقرية، لإقامة مقر للحرف التراثية يضم معمل للتشغيل ومعرض ومركز لتدريب الأهالي، مع وضع خطة تسويق دولية للمنتجات، فضلاً عن تخصيص 75 فدانا لزراعة التوت لإنتاج السجاد المصنوع من الحرير، وكذا مشروع تطوير مصنع الأعلاف في «جرفس»، بمركز سنورس، بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.
محافظ الفيوم يؤكد اهتمامه بالثروة السمكية
وأكد الأنصاري اهتمامه بالثروة السمكية التي يعمل فيها قطاع كبير من أبناء المحافظة، مؤكداً أهمية الاستزراع السمكي في بحيرات الريان، لافتاً إلى أنه جرى إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من محافظة الفيوم لدعم ورعاية صغار الصيادين، موجهاً مسؤولي مديرية الزراعة والثروة السمكية بتقنين أوضاع عدداً من المزارع السمكية للارتقاء بهذا القطاع الهام.
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