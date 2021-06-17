محافظ الفيوم يستبعد الشركات غير الملتزمة بمواعيد تنفيذ المشروعات

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، استبعاد الشركات التي تعمل بنسب تنفيذ منخفضة وغير ملتزمة بالجداول والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات، مع الإبقاء على الشركات الجادة لضمان إنهاء المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري للمحافظة، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

ممثل شركة المياه يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات

واستعرض ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الخاصة بالقرض الأوروبي، وفي هذا السياق، أكد المحافظ أنّ القرض الأوروبي مخصص لمعالجة المياه الداخلة لبحيرة قارون، بجانب توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى التي تقوم بالصرف المباشر على مياه البحيرة، لحماية بحيرة قارون من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية.

بيان متكامل بالقرى المستهدفة بمشروعات القرض الأوروبي

ووجه الأنصاري ممثل الشركة بإعداد بيان متكامل بأسماء القرى المستهدفة بمشروعات القرض الأوروبي، سواء كانت أعمال توسعة أو إحلال وتجديد أو إنشاءات جديدة، على أن يتم إخطار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسخة من هذا البيان، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والحوكمة.

هيئة تنمية الصعيد تستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم استعرض، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، والتي تشمل إعادة تطوير وإحلال وتجديد مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع مجمع المواقف بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، الذي يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي والذي سيتم تعميمه في محافظات الصعيد العشرة من خلال شبكة معلوماتية وسيتم الانتهاء من تركيب كلي للشبكة المعلوماتية في منتصف يوليو المقبل.

مشروع مجمع لصناعات السجاد بقرية «دسيا»

وأشار «التوني» إلى إنشاء مشروع مجمع لصناعات السجاد بقرية «دسيا»، التابعة لمركز الفيوم، حيث خصصت المحافظة 1000 متر داخل الوحدة المحلية للقرية، لإقامة مقر للحرف التراثية يضم معمل للتشغيل ومعرض ومركز لتدريب الأهالي، مع وضع خطة تسويق دولية للمنتجات، فضلاً عن تخصيص 75 فدانا لزراعة التوت لإنتاج السجاد المصنوع من الحرير، وكذا مشروع تطوير مصنع الأعلاف في «جرفس»، بمركز سنورس، بمشاركة مجموعة خبراء متخصصين.

محافظ الفيوم يؤكد اهتمامه بالثروة السمكية

وأكد الأنصاري اهتمامه بالثروة السمكية التي يعمل فيها قطاع كبير من أبناء المحافظة، مؤكداً أهمية الاستزراع السمكي في بحيرات الريان، لافتاً إلى أنه جرى إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من محافظة الفيوم لدعم ورعاية صغار الصيادين، موجهاً مسؤولي مديرية الزراعة والثروة السمكية بتقنين أوضاع عدداً من المزارع السمكية للارتقاء بهذا القطاع الهام.