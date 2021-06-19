الإثنين.. احتفالية باليوم العالمي لليوجا بمتحف الطفل بحضور سفير الهند

تشهد حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع، متحف الطفل في الخامسة من مساء الاثنين المقبل الموافق 21 يونيو، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، والتي يستضيفها المتحف وتنظم بالتعاون مع مركز «مولانا آزاد» الثقافي الهندي التابع للسفارة الهندية بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة، بحضور أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة وكبار الشخصيات الهندية والمصرية المعنية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية، إنَّ رياضة اليوجا تحظى بشعبية واضحة في السنوات الأخيرة سواء في الشرق أو الغرب وهي حاضرة في مصر كما هي حاضرة في معظم دول العالم، وفي واقع الحال إن اليوجا التي توصف بأنَّها من أهم الصادرات الثقافية للهند، أمست حاضرة بصورة لافتة في المهرجانات الثقافية الهندية بمصر والتي تقام سنويًا تحت عنوان «الهند على ضفاف النيل»، وهي مهرجانات باتت علامة دالة على أهمية الثقافة في التواصل التاريخ والحضاري بين مصر والهند، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والهند حيث جمعت بينهما حضارة ضاربة بجذورها إلى أعماق التاريخ.

وأكّد «حلمي»، أنَّ الاحتفالية تتضمن تعريفًا لمعنى اليوجا وشرحًا تقدمه مدربة متخصصة في اليوجاـ بحضور العشرات من عشاق تلك الرياضة الهندية التي بدأ الاحتفال بها منذ عام 2015 بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن هذا الاحتفال في أواخر عام 2014، فيما تقرر أن يكون يوم الاحتفال في 21 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي سيُقام فيه احتفال متحف الطفل.

من جهته، قال أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إنَّ الاحتفالية ممتده من الساعة الخامسة وحتى الساعة السايعة مساءً، وتتضمن محاضرات تعريفية عن فلسفة اليوجا وتدريبات الإحماء ثم بعض تدريبات اليوجا الحركية والتي تساعد على التخلص من آلام المفاصل وتشنجات العضلات، كما تتضمن بعض تدريبات يوجا الضحك، وهي تدريبات تعتمد على إطلاق الضحكات العالية للتخلص من الضغوط والإحباطات التي يتعرض لها الجميع.

وأشار إلى أنَّ الاحتفال باليوم العالمي لليوجا يأتي إيمانًا من مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» بأهمية دوره في تقديم ثقافات العالم المختلفة لكل الفئات العمرية، وذلك من خلال الفعاليات الدولية المتنوعة التي يستضيفها المركز ليقدمها لرواده من جميع أفراد الأسرة.

وأكّد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من استخدام المطهرات المتعارف عليها والتشديد على ارتداء الكمامات والتباعد المسموح به بين الأفراد.