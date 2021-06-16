«تعليم أسوان» تعلن موعد بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2021

أعلن الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح باب تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بدء من غد الخميس حتى 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن على ولي الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقًا للنموذج المطبوع.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، قرر «قبيصي»، أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد فى مكان واحد فقط، وهو لجنة النظام والمراقبة، ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان)، ويتم توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبدالجواد مسؤول الخزينة (المتواجد بذات المدرسة)، على أن يسدد ولي الأمر الرسوم المقررة وقدرها (عشرون جنيهًا) فقط لا غير للمادة الواحدة، وذلك لأي عدد من المواد، وذلك خلال الفترة سالفة الذكر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3%، وذلك بعد عرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، وكذلك أولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسوان

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة، والاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار، وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.