3 جرائم للزوجات وثعابين بجامعة بورسعيد.. أبرز الأحداث في 5 محافظات

من سيدة قتلت زوجها وتركت جثته حتى تحللت دون رحمة أو شفقة منها بمدينة دمنهور، مرورًا بجريمة أخرى نتيجة الحالة المزاجية للأم التي قامت بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا في أسوان، وصولًا إلى شائعة وجود ثعابين وقوارض بجامعة بورسعيد، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بعد تداول الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي.. كانت هذه أهم الأحداث التي شهدها عدد من محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأحداث والأنباء التي تم تداولها في 5 محافظات أمس، على النحو التالي:

سيدة تقتل زوجها وتترك الجثة حتى التحلل

أقدمت سيدة في العقد الخامس من عمرها على قتل زوجها، في محافظة البحيرة، وتركت الجثة داخل إحدى غُرف شقة الزوجية حتى تحللت بمدينة دمنهور، إلا أن سؤال أهل الزوج عليه فضح الأمر، واكتشفوا الجريمة بعد أيام من ارتكابها، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور، وحضرت سيارات الشرطة تُقل ضباط المباحث، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وجارٍ التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الجريمة.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

أم تقتل أطفالها الـ3 بأسوان

كشفت تحقيقات المباحث بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان أنه أم هي وراء مقتل 3 أطفال خنقا وتدعى راوية ، 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية قورتة 2 التابعة لدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، وأنها خنقت أطفالها واحد تلو الآخر أثناء نومهم بمنزل جدهم لأمهم بقرية الدكا بنصر النوبة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتبين إصابتها بـ«مرض نفسي»، وتعالج عند طبيب أمراض عصبية بمنطقة الطابية بمدينة أسوان.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

ربة منزل تقتل طفلها وتصيب آخر بطنطا

شهدت منطقة طه الحكيم بدائرة أول طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على أبنائها بآلة حادة «سكين»، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

وكشف مصدر أمني مسئول، عن أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

مقتل طفلة شنقا على يد شقيقها بالإسماعيلية

بدأت النيابة العامة في الإسماعيلية، التحقيق في واقعة مقتل «طفلة» شنقًا على يد شقيقها، في منطقة كيلو 11 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، واستمع فريق من النيابة العامة، برئاسة أمير رفعت ومحمد الطحاوي، لأقوال الطفل المتهم بقتل شقيقته في سراي النيابة.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

ثعابين في بورسعيد

أهابت جامعة بورسعيد طلبة وطالبات كلية الآداب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود ثعابين وقوارض داخل الخيمة التي يمتحن فيها طلاب كلية الآداب بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2020-2021... لقراءة الخبر كامل من هنـــا