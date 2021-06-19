القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

حالة من الجدل سببتها الأزمة التي اشتعلت منذ يومين بين الفنان محمد رمضان، والفنانة سميرة عبد العزيز، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة ولكنها ترجع الى سنوات مضيت عندما رشحت عبد العزيز لأحد أعمال رمضان.

أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

كانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد خرجت في عدد من اللقاءات التلفزيونية، كان من بينها لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، وأوضحت أنها تم ترشيحها لتجسيد دور أم للفنان محمد رمضان في أحد الأعمال الفنية ولكنها رفضت، معللة السبب بأنها جسدت دور الأم لكل العظماء؛ فكيف تجسد أمًا لدور بلطجي؟

ويبدو أن تبعات هذه الأزمة لم تنتهِ وكان هناك رد فعل من قبل محمد رمضان، على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز وهو الأمر الذي كشفته مؤخرا.

فوجئ الجمهور بتصريحات من الفنانة سميرة عبد العزيز لـ«الوطن»، الاثنين الماضي، تكشف فيها عن سب الفنان محمد رمضان لها، وإهانتها، قائلة: «إنه أرسل لها رسائل تحمل ألفاظًا غير حضارية»، ووصفها بأن «جزمة أمي أحسن منك.. وأنا بحصل على 20 مليون جنيه ولكن أجرك 20 ألف جنيه»، بحسب قولها.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز تصريحاتها بأن محمد رمضان كتب هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحد المقربين أرسله لها، وجاء هذا الأمر بسبب تصريحاتها عنه.

بداية أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن أزمة محمد رمضان معها بدأت عندما عرض عليها أن تجسد دور والدته في أحد الأعمال الفنية ولكنها رفضت، مؤكدة أن هذا الأمر هو الذي جعل محمد رمضان يوجه لها الألفاظ الخارجة، لأنها لا تعرفه على المستوى الشخصي إطلاقا ولم يتقابلا أبدًا.

ولكن صرحت الفنانة سميرة عبد العزيز لـ«الوطن» بأنها غير غاضبة منه قائلة: «مسامحاه عشان هو زي ابني وأنا مفيش بيني وبينه خصومة».

وهذه التصريحات سببت حالة كبيرة من الجدل والغضب بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها مباشرة أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا اعتذرت من خلاله للفنانة سميرة عبد العزيز عما حدث معها.

مسلسل موسى

شارك الفنان محمد رمضان مؤخرًا في مسلسل موسى، الذي عرض خلال شهر رمضان 2021، بمشاركة سمية الخشاب، سيد رجب، هبة مجدي، منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.