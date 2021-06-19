«وصية في غنوة».. حكاية أحمد مكي مع «أغلى من الياقوت»: الفن رسالة

واحد من الفنانين الموهوبين والمتفردين في منطقته، فـ أحمد مكي منذ ظهوره الأول لم يبدع في التمثيل فحسب وإنما كان مبدعًا أيضًا في الإخراج وكذلك الغناء، ولكن كان شغله الشاغل هو أن يبعث رسالة من خلال الكلمات التي يقدمها في أغانيه ولا تكون مجرد أغاني فحسب حتى أنه اختار أن تكون أغنية من ضمن هذه الأغاني بمثابة وصية لابنه.

وصية أحمد مكي لابنه

«مكي» الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ43 اليوم، كشف في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» أنَّ أغنية «أغلى من الياقوت»، قدمها كوصية لابنه تحسبًا إذا حدث له أي شيء ولم يعد موجودًا في حياة صغيره، متابعًا «غنوة أحلى من الياقوت هي رسالة لابني ووصية لأي طفل تاني ملوش أب، أو والده موجود اسمًا ولا يحتويه أو مش عامل اللي المفروض يعمله معاه».

وعن كواليس الأغنية، قال الفنان أحمد مكي، «القصة بدأت عن تجربة طبيعية، التجربة الإنسانية لما بمر بيها بلاقي فيها حاجة ممكن تفيد حد، بعملها».

وجاء في كلمات أغنية «أحلى من الباقوت»:

قبل وجودك الدنيا ماكانتش فارقة معايا

قلبي ده كان خلاص قلب حجر دي مش كناية

جلدي تخن من قسوة الدنيا ومر الحكاية

بقيت زعلان على الشخص إلى شايفه في المراية

لحد ما إنت جيت غيرتنى و كنت الهداية

فتحت بإيدك كل أبواب الرحمة جوايا

لما بحضنك وأحس دقة قلبي جنب قلبك مية في لاالمية ما حبتش في الدنيا قبلك.

لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة قلبي بيرفرف وأحس بألف حاجة وحاجة.

إحساس غريب جزء مني اتحول إنسان بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان.

خايف عليك من الدنيا يا ابني مالهاش أمان وبدعي ربنا يحميك و يصونك هو الرحمن.

كتبت رسالة ليك عشان لو قدري وقته حان ومش مكتوب ليا أكون جنبك لآخر الامتحان.

عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد.

مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد.

خليك واثق في نفسك عن حلمك إياك تحيد.