إنقاذ طفلين من الغرق سقطا في مصرف مائي بسوهاج

تمكن أهالي قرية «الزرازرة»، بدائرة مركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، من إنقاذ طفلين شقيقين سقطا في مصرف مائي أمام منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى دارالسلام مصابين بارتشاح وتضخم رئوي، وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي بسيارة إسعاف وطبيب مرافق، وأُخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بورود إشارة من مستشفى دارالسلام المركزي، بوصول كل من «نور جمال عبد الناصر»، 5 سنوات، وشقيقته «ليلى»، 4 سنوات، بتشخيص ارتشاح وتضخم رئوي بعد إنقاذهما من حادث غرق، وتم عمل الإسعافات الأولية لهما بالمستشفى، وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي بسيارة إسعاف مع طبيب مرافق.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات أنه اثناء لهو الطفلين أمام منزلهما سقطا في مصرف، وتم إنقاذهما من قبل الأهالي، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.