أوبل تطلق الجيل الجديد من «جراند لاند» الهجينة ذات الطابع الرياضي

كشفت شركة أوبل، السبت، عن سيارتها الجديدة «جراند لاند»، ذات الطابع الرياضي الأنيق، مع أدوات التحكم البديهية والتقنيات المبتكرة.

ويوفر الطراز الجديد للسائق، تجربة قيادة مختلفة تمامًا، وتتميز سيارة أوبل SUV الرائدة أيضًا بتقنيات وأنظمة مساعدة إضافية لا يجدها العملاء حتى الآن، إلا في السيارات من الدرجة الأولى.

لأول مرة في أفضل سيارات الدفع الرباعي للعلامة التجارية الألمانية وتضع معايير جديدة في قطاع سوق جراند لاند.

ويقوم النظام برصد المشاة والحيوانات في الظلام على مسافة تصل إلى 100 متر ويحذر السائق.

يقول مايكل لوشيلر الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: «ستثير جراند لاند عملاء جدد بتقنياتها المعيارية وتصميمها الداخلي عالي التقنية، وبالطبع، فهي متوفرة أيضًا بمحرك هجين قوي».

تم تجهيز سيارة أوبل الرائدة في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الآن بإضاءة IntelliLux LED Pixel Light.

يعطي مصباح التشغيل النهاري LED المدمج في كل مصباح أمامي توقيع أوبل المميز، هذا الجيل الخفيف المبتكر يجعل جراند لاند الجديدة الرائد الواضح في قطاعها في السوق.

تقنية أخرى في جراند لاند الجديدة تزيد من سلامة جميع مستخدمي الطريق، خاصة عند القيادة ليلاً على الطرق الريفية المظلمة.

تكتشف كاميرا النظام التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء الأشخاص والحيوانات على مسافة تصل إلى 100 متر قبل جراند لاند في اتجاه السفر.

يحذر نظام الرؤية الليلية السائق ويظهر وضع المشاة ، على سبيل المثال، في مركز معلومات السائق الرقمي مقاس 12 بوصة.

ترحب شاشتا العرض بالركاب وتخلقان أجواء ممتعة، تواجه شاشة اللمس المركزية التي يصل حجمها حتى 10 بوصات السائق، الذي يمكنه بالتالي التركيز على القيادة دون الحاجة إلى إبعاد عينيه عن الطريق.

تتميز أوبل جراند لاند الجديدة أيضًا بالعديد من أنظمة المساعدة الأخرى.

تسهل الكاميرا البانورامية بزاوية 360 درجة على السائق المناورة عبر الكاميرا الأمامية والخلفية.

يجري عرض المنطقة أمام وخلف السيارة بالإضافة إلى منظر عين الطائر على شاشة المعلومات والترفيه.

يتم توفير الاتصال والترفيه من خلال أنظمة المعلومات والترفيه المتوافقة أيضًا مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

واستمرارًا لاستراتيجية أوبل للكهرباء، لا توفر الإصدارات الهجينة الإضافية تسارعًا شبيهًا بالسيارات الرياضية فحسب، بل توفر أيضًا قيادة خالية من الانبعاثات، وذلك بفضل المحركات الكهربائية أو المحركات والفرامل المتجددة، بفضل مرونة النظام الأساسي متعدد الطاقة.