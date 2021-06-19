ضبط 143قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي.. خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 143قضية مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال حملات منية مكبّرة شنّتها أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وقالت «الداخلية» إنها تواصل حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 59 سلاح ناري.. وتنفيذ 53 ألف حكم

ضبطت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهمًا، كالتالي: 9 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 40 فرد محلي، 6 طبنجات، 98 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، و168 قطعة سلاح أبيض.

وعلى مستوى تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 52 ألفا و899 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بواقع 196 حكم جناية، 18 ألفا و43 حبس جزئى، 3373 حبس مستأنف، و24 ألفًا و52 حكم غرامة، وأخيرًا 7235 مخالفة.

143 قضية مخدرات.. والمضبوطات 37 كيلو جرام

وفي مجال مكافحة المخدرات، ضبطت أجهزة «الداخلية» 143 قضية مخدرات، بإجمالى 154 متهمًا، أسفرت عن ضبط 22٫510 كيلو جرام من مخدر «الحشيش»، 10٫482 كيلو من «البانجو»، 1٫530 كيلو جرام «هيروين»، 1٫835 كيلو جرام «إستروكس»، 530 جرامًا من مخدر «الشابو»، 478 جرامًا من «البودر» 25 جرامًا من «الفودو»، 75 جرامًا من «الآيس»، و1573 قرصًا مخدرًا.

وبالنسبة لضبط المتهمين الهاربين، ضبطت أجهزة الأمن 21 متهمًا من القائمين بأعمال بلطجة، و271 دراجة نارية مخالفة، و22 ألفا و769 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحصت أجهزة الأمن على مستوى المحافظات، 30 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبيّن إيجابية 4 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع استمرار الحملات الأمنية.

تنفيذ 2234 حكمًا في حملة أمنية على «مشتهر» بطوخ

شنّ قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة متهم، وضبط 5 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

في ذات السياق، جرى ضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2234 حكمًا قضائيًَا متنوعًا.

3 قضايا مخدرات وتنفيذ 72 حكمًا في الفيوم

كما شنّ قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن استهدفت دائرة مركز شرطة أبشواي، أسفرت عن ضبط قطعتي سلاح ناري بحوزة متهمين، لأحدهما معلومات جنائية، و3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية".

وفي ذات الحملة، ضبطت قوات الأمن متهمًا مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، بالإضافة إلى قطعتي سلاح أبيض بحوزة متهمين، وتنفيذ 72 حكمًا قضائيًَا متنوعًا.

ضبط 5 أسلحة نارية في قنا

وفي قنا، وجّه قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن قنا، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن استهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري بحوزة 5 متهمين، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ حكم قضائي.

وذكرت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل هذا، وجاري استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.