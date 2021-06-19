«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو تعليميًا يشمل مجموعة من التعليمات لطلاب الثانوية العامة، عن امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي تبدأ يومي 10 و11 يوليو المقبل، حول كيفية استخدام البابل شيت، الذي يعتبر المرجع الأول والأخير للإجابات، بجانب ضرورة استخدام التابلت، مؤكدة أن الفيديو يوضح أهم خطوات حل الامتحان بشكل سليم.

وذكرت الوزارة أيضًا في فيديو تعليمي على قناة مدرستنا 2 التعليمية، أن الاستدلال هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة القناة لمعرفة معلومات أكثر عن المنطق وتعريف الاستدلال، مع أمثلة توضيحية وشرح وافٍ.

وقدمت قناة مدرستنا 2 التعليمية أيضًا، شرحًا تفصيليًا لبعض استخدامات «Relative clauses» من حلقة «الخلاصة أن» في مادة «اللغة الإنجليزية» من خلال الفيديو التالي.

وحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2021 على ضرورة متابعة المنصات التعليمية، التي وفرتها الوزارة مثل بنك المعرفة المصري ومنصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم، ومحتوى نجوى ليمتد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستختلف عن امتحانات الأعوام السابقة، موضحًا أنها ستعتمد على الفهم، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من المراجعات التي وفرتها الوزارة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات في المدارس الحكومية، موضحًا أن الامتحانات ستعقد أوبن بوك، وسيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي فقط، ويمكنهم كتابة ملاحظات عليه.