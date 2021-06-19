تفعيل خدمة تغليف الحقائب بمطار القاهرة.. صور

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، تشغيل ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية بالصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 3، على أن يتم تشغيلها بمباني الركاب رقم 1 و2 بداية من الشهر المقبل لتصبح الخدمة مفعلة في جميع صالات مطار القاهرة.

تغليف حقائب المسافرين

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي بأنه وفقا لتوجيهات وزير الطيران المدنى، تم إسناد مشروع تغليف حقائب المسافرين للمحاسب منقذ رضوان، رئيس بارك المطار، بما يمثل خطوة جديدة لزيادة دخل قطاع الطيران خاصة فى ظل جائحة كورونا.

التشغيل الذاتى للتغليف

وأضافت المصادر أنه تم البدء فى التشغيل الذاتى لتغليف الحقائب بالصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 3، وسيتم تطبيقه في مبنى الركاب رقم 2 الجديد، ومبنى رقم 1 المعروف بالمطار القديم خلال الشهر المقبل، نظراً لكثافة التشغيل بتلك المباني، خاصة أن المسافر يفضل دائما تغليف حقائب السفر منعا لتعرضها للخدش والسرقة، حيث تبلغ تكلفة تغليف الحقيبة من 40 إلى 80 جنيها حسب الحجم.