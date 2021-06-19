محافظة المنوفية: لا تجديد لـ«الرخص المؤقته» بمعارض السيارات

أصدر ديوان عام محافظة المنوفية توجيهات، اليوم السبت، إلى رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، بشأن معارض السيارات، في إطار قرارت وزارة التنمية المحلية بشأن التعامل مع معارض السيارات بمصر، حيث تضمنت القرارات أن المعارض التي تحمل رخصًا دائمة تلتزم بعرض سياراتها داخل المعارض دون إشغال للطريق.

كما نصت القرارت على أن المعارض التي تحمل رخصًا مؤقتة داخل المناطق السكنية لا يتم تجديد تلك الرخص مرة أخرى، لحين توفيق أوضاعهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المعارض المخالفة.

يذكر أن المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس رابطة تجار السيارات في مصر، قال إنه تم عقد اجتماع مع عدد من نواب البرلمان، حيث تم تقديم مذكرة إيضاحية لرئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، تتضمن بالأرقام حجم قطاع السيارات في شقيه التجاري والصناعي.

وأضاف أبو المجد، لـ«الوطن»، أن سوق السيارات يعد أحد المصادر الرئيسية الهامة لموارد الدولة، والتى تتمثل في «الضرائب والجمارك، والتأمين على السيارات، وتراخيصها»، موضحا أن القطاع الصناعي في السوق المحلي يتمثل في 20 مصنع سيارات، آخرها مصنع النصر للسيارات، والذي يعمل على إنتاج أول سيارة كهربائية بإنتاج محلي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح، أن حجم الاستثمار خلال العام 2018 داخل السوق المحلي، بلغ 3 مليارات دولار، ينقسم على جزئين، الأول بحجم 1.6 مليار دولار لمصانع التجميع، و1.4 مليار دولار حجم استثمار قطاع مصانع أدوات التغذية وقطع الغيار بـ170 مصنعا، بالإضافة إلى 300 مصنع صغير لأدوات التغذية الصغيرة للسيارات، مؤكدًا أن عدد الأيدي العاملة في دائرة القطاع الصناعي للسيارات في مصر، يبلغ أكثر من 100 ألف موظف بين عامل وحرفي وفنى وغيرهم من الأيدي العاملة بقطاع السيارات.