تفاصيل أكبر شبكة شحن لخدمة مشروع سيارات الأجرة الكهربائية في مصر

تطور جديد يشهده مشروع السيارة الكهربائية في مصر، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية، إنه من المقرر إطلاق شبكة شحن لسيارات الأجرة الكهربائية لتغطي إقليم القاهرة الكبرى.

وذكرت شركة إنفينيتي، المتخصصة في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، أنها تستعد للتعاون مع الحكومة المصرية في بناء أكبر شبكة شحن عامة لخدمة مشروع سيارات الأجرة الكهربائية، ويتضمن هذا التعاون خطة أولية لتغطية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية لتصل لعدد 6000 نقطة شحن خلال 3 سنوات في جميع أنحاء مصر.

وأكدت، في بيان صحفي أمس، أنها ستستضيف أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر من قبل شركة النصر تحت قيادة ورعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في إحدى محطات إنفينيتي لشحن السيارات الكهربائية.

وأضافت أنها ستقدم الدعم الكامل لشركة النصر وكل الشركات التابعة لها خلال مرحلة اختبار السيارة الكهربائية E70 كسيارة أجرة، سوف يقوم مهندس ي وخبراء إنفينيتي بتقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل خلال هذه المرحلة.

وأشارت إلى أنها هي الشركة الوحيدة المطورة للبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، من خلال تأسيس أكبر شبكة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر والشرق الأوسط، وهي الشبكة الأسرع نمًوا في السوق المحلية وتؤمن بالفوائد المتعددة للسيارات الكهربائية ودور مصر الرائد في التحول الاستخدام السيارات الكهربائية في المنطقة، يتم شحن السيارات الكهربائية في محطات مجانًا لحين إعلان الحكومة رسمياً إنفينيتي عن التعريفة الجديدة.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام أمس التجارب لأول سيارة كهربائية أمس وخلال الـ24 ساعة الماضية، بحث المصريون عن سعر ومواصفات السيارة الكهربائية نصر E70، بعد ساعات من إطلاقها بمؤتمر صحفي يوم أمس، بحضور وزراء قطاع الأعمال، الصناعة والكهرباء.

السيارة الكهربائية نصر E70، خضعت لاختبارات استمرت 3 أشهر، بحسبما صرح به هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن سعر السيارة الكهربائية نصر E70 يتراوح بين 320 و370 ألف جنيه مصري.