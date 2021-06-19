تحرير 9 غرامات فورية لعدم ارتداء كمامات بمواقف سيارات المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 9 غرامات فورية لعدم إرتداء المواطنين الكمامات الواقية، خلال حملة للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، كما رفعت الحملة الإشغالات بنطاق منطقة شارع مصر، وأجرت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة.

كما نظمت الوحدة المحلية، حملات متنوعة لإحكام الرقابة على الأسواق ورفع الإشغالات لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، الطب البيطري، والصحة والجهات المعنية، بهدف رصد المخالفات ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات بصفة دورية ومستمرة، للمرور على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لتنفيذ حملات رفع الاشغالات والصيانة لأعمدة الانارة.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين «عدم وجود شهادات صحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر»، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات.

يشار إلى أن محافظ المنيا، ناقش مع الدكتور علي أبوسنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع حديث بالطريق الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لإعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوي بطاقة 500 طن / يوم، بتمويل قدره 70 مليون و 487 ألف جنيه، مقدمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، «برنامج "مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية» ، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في المنيا، بهدف تطوير وتنفيذ ممارسات لإدارة المخلفات في المحافظة.