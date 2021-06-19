تحرير 36 مخالفة لصيدليات خلال حملات رقابية في المنيا

كثفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات؛ بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نظمت، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملات رقابية على المنشآت الصيدلية خلال مايو الماضي، حيث تم المرور على 249 صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية، بالإضافة إلى تنفيذ 34 حملة تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء ثروت مدير ادارة التفتيش الصيدلي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 مخالفة لصيدليات، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود مدير مسئول للصيدلية وعدم وجود صيدلي متخصص ووجود أدوية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وكانت مديرية الصحة، قد نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة أطفال و310 باطنة و142 قلب و79 نساء و78 تنظيم أسرة و106 أسنان و167 جلدية و76 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 81 تحليلًا مختلفًا، و79 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب، كما تم إجراء 7 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ120 مترددًا.