تحرير 36 مخالفة لصيدليات خلال حملات رقابية في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:30 م | السبت 19 يونيو 2021
صيدلية
كثفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات؛ بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نظمت، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملات رقابية على المنشآت الصيدلية خلال مايو الماضي، حيث تم المرور على 249 صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية، بالإضافة إلى تنفيذ 34 حملة تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء ثروت مدير ادارة التفتيش الصيدلي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 مخالفة لصيدليات، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود مدير مسئول للصيدلية وعدم وجود صيدلي متخصص ووجود أدوية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وكانت مديرية الصحة، قد نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة أطفال و310 باطنة و142 قلب و79 نساء و78 تنظيم أسرة و106 أسنان و167 جلدية و76 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 81 تحليلًا مختلفًا، و79 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب، كما تم إجراء 7 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ120 مترددًا.