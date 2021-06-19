إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدقهلية خلال 24 ساعة

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بدأ في تجميع ورصد درجات الطلاب بعد الإنتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية، ومن المتوقع أن تستمر أعمال المراجعة والرصد يوم الأحد وإعلان النتيجة خلال الساعات الأولي من يوم الإثنين علي أقصى تقدير.

بدء أعمال رصد الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 بالدقهلية

وأضاف المصدر أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 استمرت منذ اليوم التالي لانتهاء الامتحانات وكان يوم 9 يونيو الجاري وذلك حتى 18 يونيو الجاري ليبدأ الكنترول أعمال الرصد والتجميع والتي سيتم الانتهاء منها غدا الأحد علي أقصى تقدير ليتم اعتماد النتيجة من محافظ الدقهلية يوم الإثنين علي أقصى تقدير.

كنترول الشهداة الإعدادية بالدقلهية في 3 مدارس

وأشار إلي أن أعمال التصحيح تمت في 3 مدارس هذا العام نظرا للإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم وضرورة وجود مسافات بين المصححين وراصدي الدرجات، وتم توزيع أعمال التصحيح في 3 مدارس وليس مدرسة واحدة مثل الأعوام الماضية فيجري التصحيح في مدارس «ابن لقمان الاعدادية بنين بالمنصورة، على محمود طه الابتدائية بالمنصورة، وسيدى ياسين الإبتدائية» وفور انتهاء التصحيح سيتم إعلان النتيجة ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين القادم.

وذكر أنه يجب ألا يلتفت أحد لأي مواعيد أخري أو البحث عن النتيجة إلا بعد أن يتم اعتمادها من محافظ الدقهلية، لأننا مستمرون في أعمال الكنترول والتصحيح إلي الآن .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 وبلغت نسبة النجاح فيه 81.85%، وبدأ طلاب المحافظة في البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الثاهي للصف الثالث الإعدادية 2021، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول علي النتيجة من هنــــــــــا.

كما اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية2021 بنسبة نجاح 80.30%، ويبلغ عدد المقيدين 28098 طالبًا وطالبة، وحضر 27828 ونجح منهم 22347 طالبًا وطالبة.