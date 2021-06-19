21 قرارا من «الأعلى للجامعات» بشأن تنسيق 2021 وإعلان موعد النتيجة

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من القررات الهامة بشأن تنسيق الجامعات الحكومية 2021-2022، وكذلك نظام تقليص سنوات التخرج لطلاب الجامعات، بحضور رؤساء الجامعات.

وتستعرض «الوطن» أبرز القرارات التي اتخذها الأعلى للجامعات اليوم كالتالي:

1- تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي القادم بذات قواعد التنسيق المعمول.

2- تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج عقب استيفائهم الساعات المعتمدة لتخصصه.

3- إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

4- إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض.

5- انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

6- حضور الطلاب بنفس نسب الحضور المعتادة تقريبا في السنوات السابقة على جائحة كورونا.

7- إعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو.

8- استمرار التطعيم بالجامعات حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم.

9- الدعم الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أي محاولات للتدخل في عملها من خلال نشر أي أخبار كاذبة تمس عملها.

10- استخدام القنوات الشرعية في التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة.

11- التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.

12- تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية.

13- تنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب.

14- توفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية**تنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.

15- بدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

16- الموافقة على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.

17- الموافقة على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم.

18- الموافقة على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع «التربية الإعلامية الرقمية» كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذي تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.

19- الموافقة على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

20- الموافقة على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض.

21- تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

22- الموافقة على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية).