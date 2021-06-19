5 محاور على طاولة «الأعلى للجامعات».. أبرزها قواعد التنسيق والقبول

موضوعات متعددة وأجندة ممتئلة بالمقترحات، على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الذي يُعقد اليوم السبت، بقاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون للجامعات.

وأكد مصدران أن أجندة المجلس الأعلى ستكون ممتلئة بالموضوعات، التي تتعلق بالشأن الجامعي خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والقبول.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها من قبل الأعلى للجامعات:

** متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 في ظل أزمة كورونا.

**متابعة إجراءات الجامعات في مواجهة أزمة كورونا، وكذلك التأكيد على جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع الأزمة بمختلف السيناريوهات الفترة المقبلة.

**مناقشة مقترحات إجراء اختبارات القدرات تنسيق 2021 وكذلك آليات تنفيذها، ووضع قواعد التنسيق.

**مناقشة مقترحات تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

** مناقشة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 79 بشأن الساعات المعتمدة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020ـ 2021، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن التأكيد علي ضرورة تواجد الاطقم الطبية المختلفة بالكليات وعلى مداخل ومخارج الجامعات للفحص الطبي لجميع الطلاب.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، انتظام الامتحانات دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحين أن نسب الاعتذارات عن أداء الامتحان محدودة جدا ولا تقارن بأعداد الطلاب الممتحنين، فضلا عن أن نسب الغش أيضا ضعيفة جدا، مؤكدين أن نظام البابل شيت الذي شرعت الجامعات في تطبيقه ساهم في تقليص نسب الغش، فضلا عن السرعة في تصحيح أوراق الإجابات الامتحانات مما يسهم في إعلان النتائج في أسرع وقت.