اليوم.. «الأعلى للجامعات» يناقش اختبارات القدرات وقواعد التنسيق لعام 2021-2022

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في الحادية عشر من صباح اليوم السبت، اجتماع المجلس الدوري، وذلك في قاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بنظام التعليم في الجامعات، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.

المجلس الأعلى للجامعات يتابع انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021

ومن المقرر أن يتابع «الأعلى للجامعات الحكومية»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021، وكذلك مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية تحسبا لأي أزمات، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنسيق 2021-2022، واختبارات قدرات الكليات، فضلاً عن مناقشة عدد من القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن، موضحين أن العملية تسير بصورة منتظمة وهادئة.

وفي سياق متصل، أوضح عدد من مديري المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات، الجاهزية التامة والاستعداد لأي سيناريوهات متعلقة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، موضحين أن الأماكن المخصصة لعزل كورونا بالمستشفيات تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإشغالات للمصابين بالفيروس، مؤكدين أنه لا توجد أي نواقص بالمستلزمات والأدوية بالمستشفيات الجامعية، لافتين أنه جرى التجهيز والاستعداد لتخصيص عيادات لعلاج متلازمة ما بعد كورونا.