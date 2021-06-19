عاجل.. مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص في تصادم بالدقهلية

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 آخرون في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، على طريق «السنبلاوين - المنصورة»، بسبب السرعة الزائدة، وبتفتيش السيارة الملاكي، تبين أن بها لفافتين صغيرتين الحجم بها نبات عشبي، يشبه نبات البانجو المخدر، فتم التحفظ عليها، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورود بلاغ بالحادث

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «السنبلاوين - المنصورة»، أمام قرية «طنبارة»، دائرة المركز.

معاينة ضباط السنبلاوين للحادث

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة رقم «د ج و 6187»، أجرة ميكروباص، قيادة المدعو «م. ر.»، 33 سنة، سائق، ومقيم بندر السنبلاوين، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم «د ع ط 9487»، ملاكي، قيادة «م. ع.»، 35 سنة، محاسب، يقيم بقرية «تلبانة»، دائرة مركز المنصورة، بذات الاتجاه، وتبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الأولى من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة.

نجم عن الحادث، وفاة المدعو «خالد هـ. م.»، 17 سنة، طالب ومقيم بقرية «الزريقي» التابعة لدائرة المركز، وإصابة 6 أشخاص بإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة الأولى، وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال سائقي المركبتين ووالد المتوفي، 43 سنة، عامل، أكد ذات المضمون.

وبتفتيش السيارة الثانية عثر ضباط المباحث علي لفافتين صغيرتين الحجم بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر، تم التحفظ عليها، وتم رفع آثار الحادث، وتم التحفظ على المركبتين، ولم يؤثر الحادث على سير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12260 لسنة 2021 مركز السنبلاوين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.