تعديلات بطريق أسوان لإنشاء كوبري ترعة «الإبراهيمية» بملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، عن إجراء تعديلات مرورية على طريق مصر أسوان، من مدخل «السبعيني»، أمام سائقي سيارات الملاكي والميكروباص والأجرة، القادمة من مدينة المنيا، حتى شارع المعهد الديني القديم، باتجاه يمين إجباري، بدءاً من اليوم السبت، وذلك نظراً لإنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية عبورا بمزلقان السكة الحديد، بمدينة ملوي.

وناشدت الوحدة المحلية سائقي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والعلامات الإرشادية، وذلك حرصاً على سير الحركة المرورية، وعدم حدوث اختناق مرورى.

ووافق محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، في وقت سابق من شهر مايو الماضي، على رصف الطريق الذي يربط قرية «الشيخ عبادة»، بمدخل قرية «دير أبو حنس والبرشا»، بمركز ملوي.

يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية «الشيخ عبادة»، حيثُ تم التصديق على تدبير الاعتماد المالي لعمل جسات الطريق، من «الشيخ عبادة» حتى «دير أبو حنس»، استعداداً للرصف، عقب إنهاء أعمال الجسات من موازنة 2021/ 2022.

وتفقد محافظ المنيا، في وقت سابق، أعمال رصف طريق قرية «الاعتزاز – الوفاء»، في مركز سمالوط، بطول 8 كيلومترات، وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه المحافظ بإدراج كوبري قرية «الوفاء»، الرابط بين قرية 2 بالصحراوي الغربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وتفقد المحافظ الأعمال الكهربائية الجاري تنفيذها، حيث تم تركيب محول للكهرباء بالقرية، وكذلك أعمال إنشاء مركز للشباب والأعمال الإنشائية بالوحدة البيطرية، بقرية «الوفاء»، بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، وتنفذها وزارة الزراعة، لخدمة أهالي العزب والنجوع التابعة للقرية.