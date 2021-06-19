فرصة للمقبلين على الزواج.. هذا أفضل وقت لشراء «الشَبكة»

شهدت أسعار الذهب انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث انخفضت أسعار الذهب في أسواق المالي حوالي 60 جنيها في الجرام الواحد، وهو يُعد أكبر انخفاض تصل له أسعار الذهب منذ 8 أشهر.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، وستستمر منخفضة حتى الأسبوع المقبل.

فرصة للمقبلين على الزواج انخفاض أسعار الذهب

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن الآن للمقبلين على الزواج شراء الذهب خلال الفترة الحالية نظرا لانخفاض أسعار الذهب بشكل كبير.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب يأتي في صالح الراغبين في شراء الذهب سواء للمقبلين على الزواج أو الذين يهادون به أقاربهم، أو الراغبين في الاستثمار به من خلال شرائه وبيعه في وقت آخر، أو اعتباره طريقة جيدة لحفظ الأموال.

ولفت نجيب إلى أنه على راغبي شراء الذهب في الوقت الحالي نظرا لانخفاض أسعار الذهب، حيث تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع الأسبوع المقبل، ويسعى عدد كبير من المواطنين لشراء الذهب خلال الفترات الحالية نظرا لاقتراب موسم أعياد الأضحى، وكثرة الزواج خلال هذه الأيام لارتباطها بإجازة العيد.

أقوى انخفاض لأسعار الذهب منذ 8 أشهر

وانخفضت أسعار الذهب لتسجل أقوى انخفاض للأسعار يتم خلال 8 أيام، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 مبلع 888 جنيها للجرام الواحد أمس مقابل 957 جنيها للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلع 777 جنيه للجرام بدلا من 837 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 مبلغ 666 جنيها للجرام مقابل 717 جنيها للجرام، وانخفضت الأسعار حوالي 60 جنيها للجرام خلال 8 أيام فقط.

وأوضح أنَّ هناك عددا من الأشخاص باعوا أطنانًا كثيرة من الذهب في البورصة العالمية، ما تسبب في أزمة بسبب زيادة كميات الذهب المُباعة والتي تقدر بالعديد من الأطنان في البورصة العالمية للتمتع بالأرباح الخاصة به والتمتع بعائدات البيع من الفائدة نظرًا لارتفاع الأسعار.