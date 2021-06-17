كم سعر الذهب اليوم الخميس 17-6-2021 في مصر؟ الصاغة توضح

كم سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 17 يونيو؟ سؤال يشغل بال الكثير، وتحديدا المقبلين على الخطوبة والزواج، خلال الفترة الحالية، حيث فترة الأعياد التي تكثر فيها حفلات الزفاف، وتجيب «الوطن»، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على تساءل البعض، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

بكم سعر الذهب اليوم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 17 يونيو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليتراوح بين 766 و768 بعد أن سجل صباحا 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي الأن في محلات الصاغة ليتراوح بين 875 و 878 بعد أن سجل خلال تعاملات الصباح بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الخميس، بين 766 و768 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 657 و 658 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6128 إلى 6144 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 875,429 إلى 877,714 جنيه.

سعر الذهب الأن في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 يونيو، 917.07 جنيه، و58.60 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 802.45 جنيه، و51.28 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 687.81 جنيه، و43.95 دولار أمريكي، أما الجنيه الذهب سجل 6.420 جنيه، و410.24 دولار أمريكي، والكيلو الذهب سجل 917.067 جنيه و58.605 دولار أمريكي.