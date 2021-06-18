الصحة: المعلمون لهم أولوية التلقيح كالعاملين في القطاعات الاستثمارية

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إنه خلال الأشهر الأخيرة بعدما باتت اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا متوافرة محليا، سعت القيادة السياسية لإتاحة تلك اللقاحات في الدولة بكميات كبيرة، وجرى تلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة كالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه بالنسبة للمعلمين توليهم الدولة أهمية في التلقيح كقطاعات السياحة والطيران والصناعة والقطاعات الاستثمارية، «كان على رأس المستهدفين العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بكل مراحلهم».

وأوضح أن الدولة التزمت بتطعيم تلك الفئات مع وجود خطة وقائية دائمًا تساعد في عدم انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية، كما توجد آلية للاكتشاف المبكر لأي حالة قد يشتبه في إصابتها، والعزل المبكر لتلك الحالة لحين تأكيد الإصابة أو نفيها، وتقديم العلاج المناسب في حالة تأكيد الإصابة بما يمنع تسرب الفيروس من المنشأة التعليمية للمجتمع المحيط بيها.

وشدد على أن وزارة الصحة أكدت لوزارة التربية والتعليم ضرورة الاهتمام بالتهوية الجيدة والالتزام بالتباعد والشروط الصحية اللازم توافرها في المنشآت التعليمية، وكذا منع التدخين في كل أنحاء المبنى التعليمي، ومصدر مياه آمن، وأن يوجد عدد كاف من دورات المياه للطلاب والمدرسين، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية على كل عناصر العملية التعليمية.