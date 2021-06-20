قواعد القبول في الجامعات لطلاب الشهادات العربية والأجنيبة.. تعرف عليها

أقر المجلس الأعلي للجامعات، أمس، عدد من قواعد القبول في الجامعات المصرية، للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنيبة من الثانوية العامة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ وإتاحة الفرص بين جميع الطلاب.

قواعد القبول في الجامعات لطلاب الشهادات العربية والأجنيبة

وفي النقاط التالية، تستعرض «الوطن»، قواعد القبول في الجامعات الجديدة لطلاب الشهادات المعادلة:

- قواعد القبول في الجامعات ستكون للحاصلين على الثانوية المعادلة الأجنبية والعربية، المتقدمين لمكتب تنسيق الجامعات من أجل الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية 2021- 2022.

- تحديد الحد الأدنى، من خلال نسبة مئوية معينة، وذلك من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة.

- سيكون الحد الأدنى 95% على الأقل لإبداء الرغبات للالتحاق بكليات الطب.

- 90% على الأقل، الحد الأدنى لتسجيل الرغبة للالتحاق بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية.

- 85% على الأقل، سيكون الحد الأدنى للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات وكليات الهندسة.

- يكون القبول بالأسبقية للمجموع الكلي، أو المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، لأن هذه الكليات تتطلب أن يكون هناك مستوى علمي متميز.

- تقديم المستندات التي تفيد الإقامة الشرعية الفعلية النظامية للطالب و كذلك ولي أمره في الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية المعادلة، وذلك طوال مدة الدراسة التي من خلالها تمنح الشهادة الثانوية على أساسها.

- يتحدد تاريخ بدء الدراسة لكل طالب وانتهائها وانتهاء الامتحانات، من خلال كتاب موثق من المستشار الثقافي المصري من كل دولة مانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة ايضا في جمهورية مصر العربية)، عن طريق تقديم إقامة موثقة فعلية ممن السفارة المصرية بالدولة المانحة أو السفير المصري وكذلك جواز سفر موضحًا به تواريخ وجهةالخروج والدخول وشهادة تحركات ايضا موضحًا بها تواريخ وجهة الخروج والدخول تنفيذًا للحكم القضائي الذي صدر من مجلس الدولة في هذا الشأن.