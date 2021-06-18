عبدالغفار: لا زيادة في مصروفات الجامعات الحكومية بسبب «الساعات المعتمدة»

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معظم الكليات الخاصة تعمل بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، مشيرًا إلى أنه جرى تدريب أعضاء هيئة التدريس على هذا النظام، بالإضافة إلى عمل الدولة المصرية على تطوير النواحي التكنولوجية، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشرفا للتطور التكنولوجي على مستوى العالم وكلف بتحديث البنية التحتية المعلوماتية داخل الجامعات المصرية الحكومية المجانية، وذلك مع المستشفيات بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «لا تغيير في مصروفات الجامعات الحكومية بعد عمليات التحديث واعتماد نظام الساعات –النقاط- المعتمدة، وبالنسبة للجامعات التي تحتوي على الكليات النظرية او كليات العلوم الإنسانية التي لن تعمل بهذا النظام، فإن مصروفاتها لن تتأثر أيضًا».

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «توجد قاعات امتحانات إلكترونية موجودة في الجامعات الحكومية، وذلك في كليات القطاع الصحي وكليات الحقوق والتجارة والآداب، أي أن ما كان يحدث في التعليم الخاص أصبح متاحا في التعليم المجاني، لأن التعليم الحكومي المجاني يمثل ما يقرب من 87% من الطلاب الملتحقين بعملية التعليم العالي في مصر، وبالتالي فإن تطوير أداء الجامعات والبنية التحتية المعلوماتية وتحديث المناهج الدراسية وتحديث النظم الداخلية سيكون أمرا هاما، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية».

وأردف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «أشارك الزملاء في المجلس الأعلى للجامعات بكل الأمور المرتبطة باستفسارات الأهالي والطلاب، لكن من الصعب أن يصل الوزير إلى كل أسئلة الطلاب المرتبطة بتطبيق نظام الساعات المعتمدة، لكن كل المعلومات ستكون متاحة في كل التخصصات، من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والجامعة نفسها عن طريق سؤال الموظفين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعتقد أن هذا النظام سيكون متاحا قبل التنسيق».