رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا بمصر تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة

كتب:

محمد عزالدين
08:01 م | السبت 19 يونيو 2021
وزيرة الخارجية الليبية

وزيرة الخارجية الليبية

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية هي حكومة كل الليبيين والليبيات، التي تسعى بكل جد وصدق أن تعبر عن تطلعات الشعب وآماله وتحققها بكل عزيمة.

وأضافت «المنقوش»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة، أنها تشرفت اليوم بزيارة مصر العزيزة، وليس من قبيل المبالغة أن نقول دوما أن شعبينا الشقيقين لا تربطهما روابط عميقة فحسب بل كانا في كثير من الحقب لهما تاريخ وعيش مشترك ومصير واحد.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من عناوين المصالح المشتركة أو الاحترام المتبادل، «بين شعبينا تاريخ مميز يجعله يتجاوز مفردات الدبلوماسية والتوقيتات الشكلية، وتتطابق وجهات نظرنا أكثر مما تختلف، وسيظل التاريخ والجغرافيا والمصير الواحد المحركات الرئيسية لتذويب ما قد يتولد من تباين، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل مستقبلا.

اقرأ المزيد:

شكري يبحث مع وزيرة خارجية ليبيا إجراء الانتخابات نهاية العام

عماد حسين: تعامل مصر مع قضية ليبيا يتسم بالواقعية ويحفظ الأمن القومي

دبلوماسي: زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا رسالة لمن يهمه الأمر

وزير القوى العاملة: نبحث ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

لإعادة الإعمار.. شركات عمالة تستعد لتسفير 500 ألف عامل مصري إلى ليبيا

وزير الخارجية لـ«الجزيرة»: نرفض وجود قوات أجنبية في ليبيا.. غير مبرر

«شعبة المقاولات»: الشركات المصرية مستعدة لإعادة إعمار ليبيا