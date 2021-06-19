وزيرة الخارجية الليبية: علاقتنا بمصر تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية هي حكومة كل الليبيين والليبيات، التي تسعى بكل جد وصدق أن تعبر عن تطلعات الشعب وآماله وتحققها بكل عزيمة.

وأضافت «المنقوش»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة، أنها تشرفت اليوم بزيارة مصر العزيزة، وليس من قبيل المبالغة أن نقول دوما أن شعبينا الشقيقين لا تربطهما روابط عميقة فحسب بل كانا في كثير من الحقب لهما تاريخ وعيش مشترك ومصير واحد.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي أكبر من عناوين المصالح المشتركة أو الاحترام المتبادل، «بين شعبينا تاريخ مميز يجعله يتجاوز مفردات الدبلوماسية والتوقيتات الشكلية، وتتطابق وجهات نظرنا أكثر مما تختلف، وسيظل التاريخ والجغرافيا والمصير الواحد المحركات الرئيسية لتذويب ما قد يتولد من تباين، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل مستقبلا.