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محمود مسلم

وزيرة الخارجية الليبية: نتطلع لانعقاد اللجنة العليا المشتركة مع مصر

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محمد عزالدين
08:07 م | السبت 19 يونيو 2021
وزيرة الخارجية الليبية

وزيرة الخارجية الليبية

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إنها تباحثت مع وزير الخارجية سامح شكري في سير العلاقات المشتركة، والعمل الحثيث على تطويرها قدما، ونثمن نتائج انعقاد اللجنة القنصلية الليبية المصرية بعد انقطاع دام لسنوات.

وأضافت «المنقوش»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة، أن ليبيا تتطلع لانعقاد اللجنة العليا في اقرب فرصة، «نرحب بوصول بعثة مصرية للتنسيق حول إعادة فتح السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي، ونتطلع لتعيين سفراء من السلطات المختصة من البلدين بما يليق بعظمة العلاقة».

وأكدت أن ليبيا تشيد بالدور المصري الحريص على إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام ودعم المؤسسات الليبية الشرعية ووقف إطلاق النار ودعم الاستقرار.

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