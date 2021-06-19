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محمود مسلم

وزيرة الخارجية الليبية: لابد من إنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية

كتب:

محمد عزالدين
08:21 م | السبت 19 يونيو 2021
وزيرة الخارجية الليبية

وزيرة الخارجية الليبية

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إنها طرحت مع وزير الخارجية سامح شكري توجهات الحكومة الليبية في مؤتمر برلين 2، وتطلعها لدعم خارطة الطريق وتنفيذ مخرجات برلين بإنهاء كل التدخلات الخارجية وتوحيد المؤسسات العسكرية واستمرار وقف إطلاق النار ودعم مرحلة الاستقرار في ليبيا.

وأضافت «المنقوش»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة، أنها حرصت على مناقشة ما يسمى بمقترح «مبادرة استقرار ليبيا» التي ستطرح في مؤتمر برلين 2، بهدف تفعيل آليات برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن هذه المبادرة ليبية بدعم دولي.

وأكدت أن هناك الكثير من التحديات الأمنية على أرض الواقع الآن، وأخرى اقتصادية، وانقسام دام لسنوات، والحكومة الجديدة تشكل عنوانا للأمل ودعما الاستقرار.

 ولفتت إلى أن عجلة العملية السياسية في ليبيا تسير ببطء، وتوجد بوادر أمل واجتماع دولي يبشر بدعم عملية الاستقرار بدءً ببرلين 2 الذي سيبدا خلال أيام، «لابد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية».

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