«التجاري الدولي» يحتفل بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج «SME Academy» وتخريج 21 موظفاً

احتفل البنك التجارى الدولى مصر بانتهاء الدورة الرابعة من برنامج SME Academy وذلك بعد إتمام 21 مشاركاً دراسة البرنامج بنجاح. وقال البنك فى بيان إن البرنامج تم تصميمه خصيصاً لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة من الموظفين، بهدف تحقيق خطة البنك لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يضمن لها النمو المستدام. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تزويد هذه المواهب الشابة بالمعرفة اللازمة حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير القدرات والمهارات الخاصة بكل فرد منهم.

حضر الاحتفال شريف سامى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، وحسين أباظة، المسئول الرئيسى التنفيذى وعضو مجلس الإدارة، وأحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية وحنان البرلسى القائم بأعمال رئيس قطاع المخاطر.

وفى هذا السياق، أعرب حسين أباظة عن اعتزازه وسعادته البالغة بتطور المشاركين فى برنامج SME Academy، وذلك من منطلق إيمانه بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الأسس الداعمة لنمو وازدهار الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن البنك يتطلع إلى دورات SME Academy القادمة والمشاركين الناجحين فى المستقبل.

ومن ناحية أخرى، أكد أحمد عيسى التزام البنك بإضافة المزيد من الموظفين بإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تخريج أكثر من 100 موظف خلال الاثنى عشر شهراً القادمة على مدى 3 دورات تدريبية لدعم خطة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

جدير بالذكر أن هذه الدورة الرابعة من البرنامج التدريبى استمرت خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى فبراير 2021، علماً بأن فعاليات هذه الدورة تمت عبر المنصة الرقمية، وذلك حرصاً على سلامة المشاركين والقائمين على التدريب على حد سواء فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتضمن البرنامج العديد من النماذج التدريبية، ومن بينها النماذج الفنية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات الشخصية، والتعرف على باقة المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، علماً بأن البنك قام بتعيين من اجتاز البرنامج بنجاح فى منصب مدير علاقات العملاء بإدارة الائتمان فى قطاع الخدمات المصرفية للأعمال أو مسئول ائتمان بقطاع مخاطر الخدمات المصرفية للأعمال.

ويُعد برنامج «SME Academy» بمثابة المحرك الرئيسى لتطوير قدرات ومهارات الموظفين فى مجالى الأعمال والمخاطر بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال، ومنذ إطلاقه عام 2019، نجح البرنامج فى تخريج أكثر من 65 موظفاً متخصصاً فى هذه المجالات. فضلاً عن ذلك، قام البنك التجارى الدولى بإطلاق مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها إطلاق شريحة عملاء «Growth» وبرنامج سيدات الأعمال، وذلك فى إطار مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن البنك التجارى الدولى يركز على تنمية القروض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الوصول إلى النسبة المستهدفة من إجمالى القروض الموجهة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويل الشركات متناهية الصغر والتى تبلغ 25%.

ومن ناحية أخرى، يؤمن البنك التجارى الدولى بالدور الحيوى الذى تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تبنى الممارسات صديقة البيئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة. ويعد برنامج «SME Academy» إحدى الركائز الرئيسية فى خطة البنك التجارى الدولى لدعم توجه البنك المركزى المصرى فى تحقيق أهدافه الاستراتيجية.