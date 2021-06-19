وزيرة إعلام لبنان: بيروت منكوبة حتى إشعار آخر.. والحل يبدأ من الداخل

قالت الدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت منكوبة حتى إشعار آخر، وفي الوقت الحالي توجد عقبات تخرج عن إطار تشكيل الحكومة، مشددة على أن كل تأخير في تشكيل الحكومة يشكل خطرا ويدخل البلاد في سجالات سياسية لا تخدم المجتمع، مشيدة في الوقت ذاته بدعم الدول العربية للبنان ومساندته والتضامن معه، والذي يعتبر قيمة مضافة وأمر يجب البناء والتعويل عليه.

وأضافت «عبدالصمد»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مشكلة لبنان الأساسية تحول الاختلاف لخلاف، وليس لوجهات نظر تخدم المجتمع، وأصبحت الآراء عبارة عن حلبة صراع أكثر منها عصف ذهني للوصول لحل، مؤكدة أن الوضع السياسي في لبنان أثر على الاقتصاد، والاقتصاد انعكس على الوضع الاجتماعي والصحي، ما انعكس بالسلب على السياحة والاستثمار في لبنان.

وأشارت وزيرة الإعلام اللبنانية، إلى أن الاستقرار والأمن ضرورة لدعم السياحة والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى أن الخروج من هذا النفق يكون بالتفكير في الحلول التي تخدم الداخل، وتخدم الحصول على المساعدات الداخلية والخارجية والتي يعتبر الإصلاح شرطاً أساسياً لها، وتخدم جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوافق ليس مستحيلاً، موضحة أن حل الأزمة اللبنانية يبدأ من الداخل، ولكن الدعم الخارجي من الدول العربية والشقيقة والصديقة يخدم بشكل كبير ويعطي دعم معنوي للبنان للوقوف على حلول ناجعة بوقت قصير.