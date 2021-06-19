لميس الحديدي بعد فوز الأهلي على الترجي: العاشرة تقترب

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز النادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدة أن فريق الأهلي يستحق اليوم التحية، على أداء لاعبيه وشجاعتهم رغم كل الظروف غير الاعتيادية التي سبقت اللقاء وتسببت في تأجيله لمدة ساعة كاملة، موضحة أن بهذه النتيجة البطولة تقترب من النادي الأهلي ممازحة «العاشرة تقترب».

وقالت «الحديدي»، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، إن الكثير من جماهير الأهلي كانت تطمح في هدف ثانٍ وثالث، موضحة أنها ليست مع هذه الآراء وترى أن نجاح لاعبي الأهلي في إنهاء المباراة بهذه النتيجة أمر جيد جدا في ضوء هذه الظروف.

وأشارت الإعلامية، إلى أن بتخطي الأهلي عقبة الترجي، سينظر بالنهائي الفائز من ناديي الوادد المغربي، وكايزر التشيفز الجنوب أفريقي، والتي تلعثمت في نطق اسمه قائلة: (كايزر تشيتس، كايزر تشيبس).

وتمنت أن يعود جميع لاعبي الأهلي وجهازهم الفني سالمين إلى القاهرة من جديد.

وكان قد نجح الأهلي في الفوز على نادي الترجي التونسي بهدف نظيف خلال ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدما نجح مهاجمه محمد شريف في هز شباك النادي التونسي خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي شهدت قبلها وخلالها بعض الأحداث المثيرة من الجماهير التونسية.