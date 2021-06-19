سميرة عبدالعزيز تتجاوز إساءة محمد رمضان وتواصل بروفات مسرحيتها

ما زالت توابع أزمة الفنانة سميرة عبدالعزيز مستمرة بعد أن كشفت عن إساءة محمد رمضان لها، والتي على إثرها تدخل الفنان أشرف زكي في حل تلك المشكلة التي ربما تكون فهمتها الفنانة سميرة عبد العزيز بشكل خاطئ، وهو الأمر الذي لم يؤثر على حركتها الفنية، حيث إنها تواصل بروفات مسرحيتها «نجوم الضهر»، مع الفنان محمد صبحي والتي تعرض فى مدينة «سنبل».

سميرة عبدالعزيز تبتعد عن الإعلام بعد إساءة محمد رمضان

وعلمت «الوطن» أن سميرة تعود من جديد لبروفات المسرحية خلال الساعات المقبلة بعد فترة راحة جرى منحها لأبطال العرض المسرحي المنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة.

سميرة عبدالعزيز كانت أدلت بتصريحات لـ «الوطن» بأنها تلقت رسائل بها إساءة من محمد رمضان على تطبيق الواتس أب يقول فيها: «لقيته بيبعتلي ويقولي ياحقيرة ياشحاتة أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وانتي أجرك 20 ألف جنيه»، ثم تراجعت عنه فى تصريحات لـ«الوطن»، قائلة إن الفنان محمد رمضان لم يرسل لها رسائل مباشرة عبر تطبيق واتس اب، كما أشاع البعض، وإنما أرسل لها أحد الأشخاص يخبرها بأنه «شتمها» عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأنها لا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا.

نجوم الضهر أول عمل فني لسميرة عبد العزيز بعد اساءة محمد رمضان

وبسبب هذا الخلط منعت «منار» ابنة الفنانة سميرة عبدالعزيز، والدتها من الحديث في وسائل الإعلام عن إساءة محمد رمضان، وإبعادها تماما عن فتح الموضوع من جديد، خاصة بعد أن تدخل الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين لإنهاء تلك المشكلة.

خلاف سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، كان بدأ حين رفضت سميرة عبد العزيز في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان قائلة «الفنانة التي جسدت دور أم الرجال الصالحين لا تجسد دور أم بلطجي»، ومن هنا اشتعلت الأزمة بينهما.

وهدأت الازمة بين الاثنين خلال الفترة الماضية الى ان عادت سميرة عبدالعزيز بفتح القصة من جديد حين ما حلت ضيفة فى احدى الجلسات الحوارية وقامت باعادة الحديث عن محمد رمضان وهو ما جعل الامر يعاد للساحة مرة اخرى وعلى اثرها اصبحت الفنانة سميرة عبد العزيز هي الفنانة الاكثر تداولا عبر محركات البحث فى الساعات الماضية