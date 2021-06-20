طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان الفيزياء في 3111 لجنة

يؤدي طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصتهم (صناعي –زراعي –تجاري –فندقي) الآن، امتحان مادة الفيزياء، ويستمر لمدة ساعتين وينتهي الساعة الحادية عشر ظهراً وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل المديريات التعليمية ولجان السير والمراقبة والكنترولات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحان 750 ألف طالبة وطالبة في التخصصات المختلفة (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي) في 3111 لجنة.

ويتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والدكتور هاشم علي جامع، نائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية، من داخل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير الامتحانات ورصد أي مخالفات تتم داخل لجان الامتحان، ومدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم تسليم طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحان كمامة طبية لكل طالب يوميا، وكيس جيل مطهر، لاستخدامه أثناء الامتحان، بالإضافى إلى تسليم كمامة قطنية لكل إداري سواء في اللجنة أو الكنترول، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة للجان السير والكنترولات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف نائب الوزير للتعليم الفني، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أنه يتم تعقيم اللجان والبوابات بالمدارس بشكل يومي، قبل وبعد مغادرة الطلاب، مضيفاً أنه يتم توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة بكل لجنة، وغرف عزل وتوفير سيارات إسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المواد الامتحانية التي سيؤديها طلاب الدبلومات في امتحانات الدورالأول 1431 مادة امتحانية، ويشارك 212 ألفا و951 موظفا ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.