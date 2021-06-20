«الصحة»: 4 ملايين حصلوا على لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تطعيم 4 ملايين مواطن بلقاح كورونا المستجد، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى تسجيل نحو 8.4 مليون مواطن على موقع لقاح كورونا، مشيدا بإقبال الشباب على التسجيل على الموقع، كما طالب المواطنين بضرورة الإسراع فى عملية التسجيل للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

تطعيم 20% من المواطنين بنهاية أغسطس

وأضاف المصدر: أن الدولة تسعى إلى تطعيم أكبر قدر من المواطنين بنهاية العام حتى تصل إلى تطعيم 40% من المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطعيم 20% قبل شهر أغسطس تحسبا لأي موجة جديدة من الجائحة، حيث أنه في حال حدوث الموجة الرابعة ولدينا 20% مطعمين سيكون عدد الوفيات أقل.

وأكد المصدر أن الوزارة تستعد لاستقبال شحنة لقاح استرازينيكا ويصل عدد جرعاتها إلى 1.9 مليون جرعة، وهي باقي حصة مصر من الاتحاد الدولي «جافي»، لافتا إلى أن لقاح استرازينيكا من أفضل اللقاحات الموجودة على مستوى العالم ولا داع للخوف منه.

وعن الأعراض الجانبية، قال إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع، وتزول في غضون يومين، ولا تحتاج لزيارة الطبيب، مشيرا إلى وجود فريق طبي يتابع المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال المدة الزمنية بين الجرعتين.

إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 205157

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وأعلنت الوزارة تلقيها لكافة الاستفسارات من المواطنين بشأن اللقاحات أو غيرها من الأمراض والإجابة عليها من خلال الخط الساخن للوزارة 105.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 456 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حتى اليوم.