نصائح مهمة للوقاية من أشعة الشمس مع بداية الانقلاب الصيفي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بداية الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعرض البلاد خلال الأيام المقبلة لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة وصعيد مصر، وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بالتغلب على ارتفاع الحرارة بشرب السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، كما وضعت الهيئة بعض النصائح لتجنب ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما يلي:

1. تجنب الخروج في النهار إلا للضرورة

مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترات الصباح، يجب التقليل من الخروج خلال فترة الذروة، خاصة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا، وطالبت الهيئة، أولياء الأمور بألا يعرضوا أطفالهم لدرجات الحرارة المرتفعة، إذ إنّهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات عن البالغين.

2. الوقاية من الشمس

ارتداء الملابس المناسبة لارتفاع الحرارة كالملابس القطنية وأغطية الرأس، ومع اضطرار الجميع للذهاب يوميا إلى العمل، من المهم استخدام نظارات شمسية صحية، كي تعكس أشعة الشمس عن العين، ولحماية الوجه والأيدي، يمكن استخدام كريم للوقاية من أشعة الشمس لحماية الجسم من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وأكدت الأرصاد، أنّ ارتفاع الحرارة سيستمر خلال الأسبوع الحالي والمقبل، مع تزايد درجات الحرارة التي تصل في القاهرة الكبري والجيزة لـ40 درجة مئوية، وفي صعيد مصر 45 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى42 درجة والصغرى 28 درجة.