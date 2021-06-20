«الصحة» تكشف حقيقة دخول سلالة دلتا كورونا مصر

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن حقيقة دخول سلالة دلتا كورونا مصر، مضيفًا أن مصر تمتلك نظام لترصد الأوبئة على درجة كبيرة من الكفاءة ولم تدخل سلالة دلتا كورونا مصر، فضلًا عن الإجراءات الصارمة التي وضعها مطار القاهرة للتعامل مع القادمين لمصر من الدول خاصة التي يحدث فيها تحورات للفيروس خطيرة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

لم يحدث للفيروس أي تحورات

وأكد عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لم يحدث له أي تحورات أو ظهرت سلالات جديدة في مصر حتى الآن «من نعم ربنا علينا»، مشيرًا إلى أن هناك استقرار في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وأن الانخفاض سيظل مستمر وفقا للتوقعات.

وطالب المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وعدم لمس أي أسطح وفي حال اللمس لابد من تطهير اليدين، وكذلك مساعدة الدولة في عملية توسيع التطعيم بقدر الإمكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا هو وباء عالمي ولا داعي لإخفاء أي معلومات أو مستجدات على المواطنين، ونتعامل بدقة وحذر من أجل صحة المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة الوزارة لإنشاء مراكز لتلقي لقاح كورونا على مستوى جميع المحافظات كالتي تم إنشاءها في أرض المعارض.

الصحة العالمية: السلالة الهندية في طريقها لتصبح السلالة السائدة بالعالم

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في بيان لها، أن السلالة الهندية في طريقها لتصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشارها، مؤكدة أن سلالة دلتا كورونا هي أكثر عدوى، وتم اكتشافه في أكثر من 80 دولة ويستمر في التحور مع انتشاره.