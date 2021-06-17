سكك حديد قنا توضح أسباب إلغاء الحجز المسبق للقطار الروسي

يبحث آلاف الركاب من المترددين على القطار الروسي عن حقيقة إلغاء حجز التذاكر بالقطار الروسي، بنظام الحجز المسبق خلال الفترة السابقة، بعدما ترددت بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلى صفحات متابعة حركة السكة الحديد في الوجهين القبلي والبحري، خاصةً أن الركاب كانوا يعانون كثيراً في الحجز المسبق، قبل قدوم القطارات بساعات معينة، وبعد عمليات التغيير التي لحقت بغالبية القطارات المميزة، وتحويلها إلى ما يُعرف القطار الروسي، التي يستقلها غالبية الركاب من الموظفين والطلبة والمواطنين من القرى والنجوع والمدن في محافظات مصر المختلفة.

أسباب إلغاء الحجز المسبق لتذاكر القطار الروسي

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد في قنا لـ«الوطن»، إن قلة نسبة الإشغالات في مقاعد القطار الروسي منذ بداية تشغيله العام الماضي، بسبب صعوبة الحجز المسبق لتذاكر القطار الروسي، جعل الركاب يعزفون عنه، مما أثر على إيراداته، الأمر الذي دفع هيئة السكك الحديدية، اعتباراً من أول يونيو الجاري، إلى إلغاء الحجز المسبق، ومنح تذاكر دون تحديد رقم المقعد.

أهالي المراكز بقنا والصعيد يطالبون بتخفيض سعر تذاكر القطار الروسي

وحددت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر القطار الروسي في جميع الخطوط حيث حددت سعر 10 جنيهات للتذكرة من مركز إلى مركز، فمثلا سعر تذكرة الركوب من دشنا إلى نجع حمادي 10 جنيهات، ومن قنا إلى نجع حمادي 15 جنيهاً، ومن قنا إلى أبو تشت 15 جنيهاً، ومن قنا إلى قوص 15 جنيهاً، ومن محافظة قنا إلى محافظة سوهاج 20 جنيهاً للتذكرة الواحدة.

وطالب عدد من الأهالي، من بينهم سيد أحمد، عضو مجلس محلي محافظة سابق في قنا، اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وهيئة السكة الحديد، بتخفيض سعر تذكرة القطار الروسي، بحسب تعريفة ركوب السيارات في المراكز، فمثلاً تذكرة الركوب من قنا إلى قوص في القطار الروسي تبلغ 15 جنيهاً، في حين أن تعريفة الركوب في السيارة الأجرة 6 جنيهات، ومن دشنا إلى نجع حمادي 10 جنيهات، في حين تعريفة الركوب الأجرة 5.5 جنيه فقط، لذلك نطالب بتخفيض سعر التذكرة وإرجاع حجز نصف التذاكر، خاصةً لذوي الاحتياجات الخاصة.