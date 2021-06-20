تنسيق مدرسة الذهب 2021 لطلاب الإعدادية أول يوليو.. القبول من 250 درجة

كشفت مصادر مطلعه بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه من المتوقع صدور تنسيق القبول بمدرسة الذهب والحلي بالعبور 2021 «إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية»، أوائل يوليو المقبل عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات ومحافظة القليوبية وإعلان تنسيق القبول للمرحلة الثانوية.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المدرسة حتي العام الماضي لم يقل مجموع القبول بها عن 250 درجة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية.

«الوطن»، تستعرض خطوات التقديم لمدرسة الذهب والحلي 2021 "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور" في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

إعلان تنسيق القبول بمدرسة الذهب «إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية»

من المقرر ان تعلن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور بدء تلقي أوراق القبول عبر موقعها علي الإنترنت من هنا إعتبارا من أول شهر يوليو المقبل عقب الإنتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بجموع متوقع 250 درجة.

خطوات التقديم لمدرسة الذهب والحلي إيجيبت جولد بعد الإعدادية 2021

وأوضحت المصادر ام المدرسة ستعلن في وقت لاحق تلقى أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية اليكترونيا للإلتحاق بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 من هنا

شروط القبول بمدرسة الذهب إيجيبت جولد بعد الإعداية 2021

وتشترط مدرسة الذهب إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 – 2021 من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة- القليوبية-الجيزة»، بحد أدني لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي سيعلن في وقت لاحق، ألا يزيد سن الطالب في أول اكتوبر 2021 عن 18 عاما، وأن يكون الطالب لائق طبيا، وأن يتمتع بالجنسية المصرية، ويجتاز اختبارت القدرات والمقابلة الشخصية واختبارت القدرات وأن يكون الطالب من ابناء محافظات القاهرة الكبرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الذهب بعد الإعدادية 2021

صورة استمارة نجاح شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي 2020- 2021

بيان نجاح موضحا به الدرجات موجه باسم مدرسة الحلي والذهب ايجيبت جولد.

صورة شهادة الميلاد 2021 + شهاده طبية معتمدة من التأمين الصحي

عدد 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

طلب التحاق بالمدرسة

صورة بطاقة ولي الأمر

يلتزم الطالب باحضارالمستندات المطلوبة يوم اختبار القدرات وتسليمها للمدرسة .

محظورات في مدرسة الذهب إيجيبت جولد لطلاب الإعدادية 2021 المتقدمين

المدرسه لا توفر وسائل نقل أتوبيسات للطلاب .

المدرسه لاتوفر سكن للطلبه المقيمين بالاماكن البعيدة.

مميزات مدرسة الذهب والحلي إيجيبت جولد بعد الإعدادية 2021

مدرسة الذهب إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية مجانية دون مصروفات باستثناء المصروفات العادية التى يتم سدادها لوزارة التربية والتعليم عن طريق خدمة فوري، ويتمتع الطالب فور التحاقه بالمدرسة بتأمين صحي بشكل كامل، وتمنح المدرسة الطالب شهاده دبلوم فني تكنولوجي في صناعه الحلي والمجوهرات معتمدة من وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة ايجيبت جولد وجاري اعتماد الشهادة من جهة دولية لتؤهل الطالب للعمل في السوق الدولي.

وتمنح المدرسة الطالب مصروف جيب شهرى وقدره 300 جنيه ويزيد إلى 500 اثناء التدريب الصيفي، ويكون الأخير اختياريا حسب رغبة الطالب وولى الأمر ويفضل التحاق الطالب بالتدريب الصيفى، كما تمنح المدرسة الطالب وجبة يومية طوال أيام الاسبوع، وزي مدرسي صيفي وشتوي إلى جانب زي التربية الرياضية مجانا، فضلا عن توفير فرصة عمل للطلاب بأحد مصانع الشركة.

وللطالب فرصة استكمال دراسته الجامعية في كل المعاهد والكليات الخاضعه لتنسيق التعليم العالى لسنه التخرج

معايير إختبارات القبول ونظام الدراسة بمدرسة الذهب إيجيبت جولد بعد الإعدادية 2021

يخضع القبول للمدرسة لعدة معايير وقدرات فنية ويتم اختيار أفضل العناصر من المتقدمين من لجنة عليا للقبول

وتقع المدرسة على مساحة 9 الاف و 844 مترا مكونة من مبنى 3 ادو ار وبهما 14 فصلا دراسيا ومكاتب لشئون الطلبة وتشمل صالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش

يتم تقسيم الأسبوع الدراسي إلى 3 ايام عملي، و3 تثقيفي علمي ويتم التعامل معهم في كل المراحل بداية من سحب المعدن حتى تشكيله وخروجه للمنتج النهائي

يتم تدريب الطلاب بالمدرسة على معدن الفضة بداية من كونها سبيكة حتى تشكيلها لتحف فنية

المصروفات والمناهج بها مثل المدارس الفنية الاخرى اما المواد الفنية التخصصية تم اعدادها وطبعها بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى بالوزارة

و الدراسة تشمل يومين نظرى بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية بالورش ، وتضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات فى صناعة الذهب والمجوهرات

يتم اختيار 300 طالب وطالبة من افضل العناصر من المتقدمين وفق كثافة القبول بالمدرسة

تخضع المدرسة لإحدى الشركات في مجال الذهب والحلي والتي تتولى اﻹدارة واﻹشراف الكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات

وتخضع المدرسة لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفنى بالمجلس التنفيذى الأعلى لإدارة المدارس الفنية.

المدرسة إقيمت في ضوء توجه الدولة لدعم الشراكة مع قطاع الانتاج بالدولة لتوفير عمالة فنية مدربة فى تخصصات عدة لمواجهة سوق العمل المحلى والعربى.