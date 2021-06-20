الثلاثاء.. فصل التيار الكهربائي عن مرسى علم بالكامل

أفاد مركــز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيـتـم فصل التيار الكـهربائي عـن مدينة مرسى علم بالكامل، بعد غد الثلاثاء ابتداء من الساعه 8 صباحًا حتى 10 صباحًا؛ لعمل الصيانة الدورية لمحطة محولات الكهرباء.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطع التيار الكهربائي يكون بسبب الصيانة التي ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دوري وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجري التنسيق مع مجالس المدن في الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

وفي سياق آخر، استعدت فنادق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لاستقبال نحو 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمين على متن 50 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا بواقع 16 رحلة طيران من التشيك و17 رحلة من بولندا و8 رحلات من أوكرانيا ورحلة واحدة من سويسرا، و8 رحلات داخلية من عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ويتم توقيع الكشف الطبي على جميع السائحين الأجانب بمجرد نزولهم من سلم الطائرة وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل pcr للسائحين، الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء التحليل قبل وصولهم بـ72ساعة، وذلك بواسطة فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم الدولي، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.