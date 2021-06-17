أسعار فنادق مرسى علم.. ألف جنيه للغرفة الزوجي في الليلة

مَرْسَىٰ عَلَم هي مدينة سياحية تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، وتبعد 274 كم جنوب الغردقة، تعتبر مركز عالمي للغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت ومركز للمؤتمرات و ثلاثة شواطئ هي مرسي أصلاي ومرسى عجلة ومرسى صمداي جنوب مرسي علم، َوما يقرب من 50 فندقا سياحيا بشواطئ خاصة.

وشهد عام 2021 انتعاشة سياحية وزيادة في رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم من عدة دول أوربية من أوكرانيا سويسرا وبولندا والتشيك ولأول مرة هذا العام من ألمانيا والبرتغال ورومانيا ومولدوفا.

أسعار الفناق بمرسي علم

أفاد مسؤلوا مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر أن الأسعار الفنادق السياحية بمرسى علم تتنوع بين ثلاثة َواربعة َوخمس نجوم، وتبدأ سعر الغرفة لفردين في الليلة الواحدة الفندق ثلاثة نجوم 100‪0 جنيه شاملة ثلاثة وجبات فطار وعشا والفندق أربعة نجوم تبدأ من 120‪0إلى 1800 جنيه و للغرفة فردين في الليلة الواحدة شاملة جميع الوجبات والمشروبات بالمجان وفنادق الخمسة نجوم، تبدأ من 200‪0 شاملة جميع الوجبات والمشروبات وفنادق الأربعة والخمسة نجوم بها شواطئ خاصة والألعاب مائية بالمجان.

محمية وادي الجمال بمرسي علم

تعد محمية وادي الجمال، أجمل البقاع في العالم، وتقع بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتضم مناطق صحراوية وجبلية تصلح للتخييم، و تضم المحمية حيوانات برية مميزة، مثل الغزلان والطيور التي تصطاد الفريسة أمام الزوار والقطط البرية. كما يوجد بمحمية وادي الجمال حشائش بحرية، ومجموعة من الأسماك النادرة والشعب المرجانية والشواطي البحرية، والجزر المغمورة.وتنتشر السلاحف على شواطئ المحمية بشكل كبير، إضافة إلى وجود طيور متعددة الأشكال والألوان به، وبمجرد حلول الليل تكون المحمية مكانًا يتيح لمحبي مراقبة النجوم رصد السماء بوضوح.