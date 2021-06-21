اليوم أول أيام صيف 2021.. مصر تشهد أطول نهار في السنة

تشهد مصر اليوم أطول أيام السنة نهارا، بمناسبة ظاهرة الانقلاب الصيفي؛ إذ أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاثنين سيكون موعد الانقلاب الصيفي بنصف الكره الشمالي 2021، وأول أيام الصيف فلكيا.

وأوضح المعهد، أن اليوم ستصل الشمس إلى أقصى ارتفاع شمالا في رحلتها السنوية، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالا.

البحوث الفلكية: الانقلاب الصيفي يحدث مرة واحدة في السنة

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الانقلابات الصيفية والشتوية تحدث نتيجة محور دوران الأرض حول نفسها بزاوية حوالي 23.5 درجة، على مستوى مدار الأرض حول الشمس، موضحا أن اتجاه محور دوران الأرض يظل ثابتًا في الفضاء، وذلك في أثناء دورانه حول الشمس.

ويتحرك خط رؤية الأرض للشمس، عبر دائرة الأبراج، ويكون نتيجة ذلك أن القطب الشمالي يميل للأرض نحو الشمس في شهر يونيو، ويكون في أوقات أخرى بعيدًا عنه في شهر ديسمبر، ما يؤدي إلى ظهور الفصول على الأرض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله على متابعة ورصد جميع الظواهر الفكلية وتحليلها، في المعامل المختلفة التابعة له كمعامل أبحاث الشمس.

وأوضح «الصادق» أن الانقلاب الصيفي يحدث مرة واحدة في العام الواحد، منوها إلى أنها إشارة على بدء فصل الصيف من كل عام، وكذلك هناك انقلاب شتوي يحدث في ديسمبر، ويدل على بدء فصل الشتاء، مشددا على أن المعهد يتابع عن كثب جميع الظواهر الفلكية.