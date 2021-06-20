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وزير خارجية ماليزيا: مصر بوابة أفريقيا.. نرغب في المشاركة بمشروعاتها القومية

هشام الدين حسين: مصر بوابة أفريقيا

كتب:

شريف سليمان
03:50 م | الأحد 20 يونيو 2021
هشام الدين حسين

هشام الدين حسين

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إنَّ اجتماعه اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري تاريخي على مستوى العلاقات بين البلدين، موضحًا أن زيارته الحالية لمصر تمثل نجاحا لوضع العلاقات بين البلدين في مسارها.

وأضاف وزير الخارجية الماليزي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: «الحماس الذي حظيت به يعكس العلاقة الحقيقية بين شعبينا حيث نتمتع بها منذ سنوات طويلة، والآن حان الوقت في ظل الجائحة العالمية لإحياء هذه العلاقات بين البلدين».

وتابع: «اتفقنا في النقاشات الثنائية واجتماع اللجنة المشتركة الذي ترأسه كل من وزيري الخارجية، أن يكون هناك اجتماع في وقت قريب يعقد في القاهرة وكان ذلك في عام 2008، لكن أوكلنا إلى مسؤولين رفيعي المستوى أن يكون هناك مشاورات ثنائية لترتيب أعمال اللجنة المشتركة، وأن يكون هناك ملتقيات للأعمال لنبدأ في التعامل سويا، حيث ترأس رئيس الوزراء هذا الاجتماع من أن يكون لدينا نتائج ملموسة للإعلان عنها، نجد رغبة في المشاركة بالمشروعات القومية الكبرى الموجودة في مصر، ومصر هي بوابة أفريقيا».

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