المنشآت السياحية تحذر: غلق المطاعم التي لا تسجل أسماء العاملين بها

شدد عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، على ضرورة قيام جميع المنشآت السياحية بتسجيل بيانات العاملين بها على قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة قبل يوم 30 يونيو الجاري.

المنشآت لم تسجل جميع أسماء العاملين

وأضاف المصري، خلال الكتاب الدوري الذي أرسله اليوم إلى كل المنشآت والمطاعم السياحية، أنه نظرا للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية على قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة من الناحية الأمنية، ونظرا لقيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جدا من العاملين لديها بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الإطار فإنه تم تحديد آخر الشهر الجاري كموعد نهائي للتسجيل.

إغلاق المنشآت المخالفة

ولفت المصري إلى أنه بداية من 1 يوليو المقبل ستقوم وزارة السياحة، بالمرور على المنشآت لفحص تسجيل العاملين، وإصدار قرارات بغلق المنشآت التي لم تسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين، كما ستقوم الغرفة بوقف إجراء أي معاملات مع المنشآت المخالفة.

المصري يطالب بسرعة التسجيل

وطالب المصري كل المنشآت والمطاعم السياحية، باعتبار هذا الموضوع عاجلا وهاما وإرسال مندوب من المنشآة لإستلام كلمة المرور وكلمة السر وسرعة تسجيل العاملين؛ لتجنب صدور قرار بغلق المنشآة، موضحًا أن البيانات المطلوب تسجيلها في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، هي اسم العامل رباعي، واسم الأم الثلاثي، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة.

يشار إلى أن وزارة السياحة أقرت في أكتوبر الماضي ضرورة قيام المنشآت السياحية بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن العمل بالقطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام السياح، موضحة أن الوزارة سيكون لديها ملف كامل عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشأة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.