حسن أبوالروس من «شيكالاستيك» إلى الاحتفال بزفافه في الملاهي «فيديو»

تصدر حسن أبوالروس مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بعد الاحتفال بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، بطريقة غريبة في مدينة الملاهي، ويكشف «الوطن» أهم المعلومات عن حسن أبو الروس، فهو فنان مصري بدأ حياته كصاحب أفكار للإعلانات، وقدم العديد من أفكار الإعلانات المختلفة والجديدة والتي جعلته يتقدم في مجاله، وخاصة أنها خارج الصندوق تماما، وبدأ حسن أبو الروس في تقديم العديد من الأغاني التي تحمل كلمات غريبة ومنها أغنية «شيكالاستيك».

مَن هو حسن أبوالروس؟

وتقول أغنية "شيكالاستيك" التي قدمها حسن أبوالروس: «كلام في مخي مني فيا أنا اتاخدت مني ليا، وداني شافت بعنيا، فيه لخبطة في العملية، لخبط لخبط لما بخطط كله اتنطط، فينك بومباستك، لخبط لخبط لما بخطط كدة شيكالستك»

أما عن التمثيل، ذاع صيته بعدما شارك في مسلسل «بـ100 وش»، وقبل المسلسل شارك في عدد من الأعمال منها «نور عيني»، «العملية ميسي»، «قبل زحمة الصيف»، «للحب فرصة أخيرة»، «عوالم خفية»، «بلاش تبوسني»، «الغسالة»، و«بنت السلطان».

وقدم العديد من الأغاني منها «مو صلاح» لتشجيع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وأغنية «كفاية إنك معايا»، التي طرحها في عيد الأم وشاركته بطولة الكليب ليلى عز العرب، كما قدم عددا الإسكتشات الكوميدية منها اسكتش «أحمدك يارب»، عبر قناته على «يوتيوب».