«بدأ بألم في الركبة».. زكي فطين يكشف مراحل إصابته بسرطان المخ

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب تفاصيل إصابته بسرطان بالمخ، حيث ذكر أن بداية شعوره بالتعب كانت مجرد ألم بركبته، وكان يظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك إلى المشي بصعوبة، وبدأ يشعر وكأنه لا يستطيع النزول على السلم والمشي ببطء، مؤكدًا أنه أجرى تحاليل وكانت نتائجها جيدة.

وأضاف «فطين عبد الوهاب»، خلال تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية» أن الأطباء طلبوا منه إجراء أشعة على المخ، فتبين أنه يُعاني من سرطان من الدرجة الرابعة، موضحًا أن اليوم الأول له بعد معرفته بالمرض كان الأصعب عليه، فكان حزينًا بدرجة كبيرة، لكن في اليوم الثاني تجاوز مرحلة الحزن وصار على تواصل مع الأطباء لتلقي العلاج المناسب.

وأردف الفنان أن ما ساعده على تجاوز المحنة النفسية أنه كان مصابا بسرطان في الرئة منذ عامين، في المرحلة الرابعة أيضا: «تلقيت آنذاك العلاج الكيماوي، وأجريت 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وضع الرئة مطمئنا الآن وبالتأكيد يجب إجراء أشعة قريبا للاطمئنان».

وتابع: «أشعر بصداع شديد كل 3 أو 4 ساعات في اليوم، وأتناول كثيرا من المسكنات، وأعاني في الوقت نفسه صعوبة في الحركة»، ناصحًا كل شخص مصاب بمرض السرطان، بالتحلي بالإيمان والأمل في الشفاء وهزيمة المرض، «استطعت تجاوز سرطان الرئة لأن إرادتي كانت جيدة وكان لديّ إيمان في شفائي، كنت متفائلا بأن اتجاوز هذه المرحلة».

وحول إذا ما كان سيعود للتمثيل أم لا، قال: «لا أستطيع الحكم في الوقت الحالي إلا بعد تلقي العلاج كاملا، متبقي 12 جلسة علاج إشعاعي»، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معه ودعمته بشدة، سواء في مرضه الأول عندما كان مصابا بسرطان الرئة، أو الثاني، لافتًا إلى أن أول من تواصل معه بعد علمه بمرضه هو شقيقه.

وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن أول من تحدث معه من الوسط الفني بعد علمه بالمرض الفنانة يسرا، حيث تربطهما علاقة أسرية جيدة جدا، وكذلك ليلى علوي ورانيا يوسف وغيرهما من الفنانين، كما تحدث عن طموحه في الفترة المقبلة «كنت أحضّر لبرنامج عن الكوميديا المصرية وحاولت التجهيز له جيدا، لكنني لا أستطيع فعل ذلك حاليا وسأحاول قدر الإمكان أن أحقق هذا الطموح بعد الشفاء».