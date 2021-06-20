محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.1%

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية 2021، للعام الدراسي 2020/2021، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ نحو 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%%.

محافظ الدقهلية يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية 2021

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن تعلن المحافظة عن طريقة الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، خلال ساعات.