بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الدقهلية

أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في نتيحة الشهادة الإعدادية 2021، تم اعتمادها من محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت نحو89.1%، وبلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2021

وأضاف «عبدالرؤوف»، أن العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2020، هم:

- الطالبة ألاء علي متولي علي علي، مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بأبو داود بتمي الأمديد، بمجموع 280 درجة.

- الطالبة حبيبة شريف محمد عبدالعزيز العراقي، الأول مكرر، مدرسة شربين الرسمية للغات، بـ280 درجة.

- الطالبة مريم عبدالحميد السيد عبدالرحمن، مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة، بأخطاب بمركز أجا، الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

- الطالب عبدالرحمن السيد حمدي الشربيني، مدرسة الشهيد إسلام بغدادي، بمدينة طلخا، الأول مكرر، بمجموع 280 درجة.

- الطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة، بأخطاب بمركز أجا، الخامس بمجموع 279.5 درجة.

- الطالبة آلاء عماد القطب المكاوي علي، مدرسة النزل الإعدادية المشتركة بمنية النصر، الخامس مكرر، بـ 279.5 درجة.

- الطالبة جنى محمد السيد محمد حسن، مدرسة الدلتا للغات بطلخا، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

- الطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبة، مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة، بالنزل بمنية النصر، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

- الطالبة جنى خالد أحمد طه محمود، مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

- الطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان، مدرسة الزهراء الإسلامية للغات بالمنصورة، الخامس مكرر، بمجموع 279.5 درجة.