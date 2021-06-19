هاني شاكر عن أغنية «لو سمحتوا»: «حطتني على أول طريق البوظان» (فيديو)

صرح المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه سعيد بالتعاون مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والمحلن عزيز الشافعي، صانعا أحدث أغنياته «لو سمحتوا»، التي ستطرح بعد ساعات، موضحا أنه يبحث دائما عن الاختلاف وتقديم أغنيات مختلفة ومميزة طيلة مسيرته، ممازحا: «بعد ما سجلت الغنوة وسمعت نفسي بشكل مختلف خالص كلاما ولحنا وتوزيعا، لاقتني بقول حاجة عفوية كدا وأنا بهزر وماشي، إن شاء الله أبي عزيز وأبي تامر هيحطوا إيدي على أول طريق بوظان الفن».

وقال «شاكر»، خلال مداخلة بالصوت والصورة، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك كثير من «البوظان» بتلك الأغنية.

واعترف نقيب الموسيقين، أنه لا ينكر بأن العمل النقابي أخذ الكثير من وقته وتفكيره وتركيزه كمطرب بالأساس، مؤكدا أنه يعلم بأن جمهوره لديه حق عليه، كما أنه يحب الغناء وتلك المهنة، ولهذا بدأ يركز بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة على حفلاته واختياراته الغنائية وأعماله الجديدة، التي يطرحها بين الحين والآخر.

وتابع: «طبعا النقابة على عيني ورأسي وخدمة زملائي من أولوياتي»، مشددا على أن هذا لا يجب أن ينسيه أنه مطرب بالأساس لتقديم أعمال جديدة باستمرار، مع متابعته لكافة مستجدات النقابة في ذات الوقت.

وأعلن «شاكر»، أن هناك أغنيتين جديدتين سيكرر فيهما التعاون مع المحلن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين صناع أحدث أغنياته «لو سمحتوا»، سيعمل عليهما خلال الفترة القادمة.

وأعرب عن تمنيه بأن تعود الحركة الفنية والغنائية كما كانت في عز توهجها، لافتا إلى أن «مصر هوليود الشرق ويجب أن تظل كذلك وأن يعود جميع الفنانين للعمل من جديد».