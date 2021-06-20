«الوزراء» عن عزوف أصحاب التكاتك عن تسجيلها: تستخدم في الجرائم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوك توك أصبح أمرا واقعا نتعامل معه حاليًا، فعدد التكاتك في مصر يصل لـ 2.5 مليون «توك توك» في عموم الجمهورية، وهذه تقديرات، كون العدد المسجل والمرخص ضئيلا للغاية، بنسبة نحو 10% من التكاتك الموجودة في مصر، وهي نسبة متدنية أسبابها عديدة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن في مقدمة هذه الأسباب عدم رغبة البعض أن يُصبح التوك توك مرخصا أو مُسجلا، لأن بعض التكاتك يجري استخدامها في كثير من الأعمال الإجرامية، متابعًا: « بيبقى سهل إخفاؤه وسهل عدم الوصول اليه، فالبعض يُفضل عدم التسجيل، هذه ليس السبب الرئيسي، لكنه أحد الأسباب»، موضحًا أن تسجيل التوك توك ووضع عليه لوحه معدنية برقم معين يُتيح للحكومة الوصول إلى صاحبه حال حدوث جريمة يجري رصدها من خلال كاميرات المراقبة.

مصر بها 2.5 مليون توك توك تقريبا.. 10% منها فقط مرخص رسميا

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن التسجيل مفيد أيضًا لصاحب التوك توك، فحال سرقته تستطيع الحكومة البحث عنه، مؤكدًا أن تسجيله بالآلية الجديدة سيفيد الطرفين، حيث يُفيد المجتمع والحكومة بأن يكون لديها حصر كامل مسجل لأصحاب التوك توك، يُساعدهم في أوقات الجرائم أو ما شابه، كما أنه يُفيد أصحاب المركبات لأنه سيتم التأمين عليهم، وسيتيح لهم الحصول بعد ذلك على كل المميزات التي يُتيحها التأمين.

وتابع: «هيكون فيه تأمين اجتماعي ومعاش يحصل عليه صاحب التوك توك، ممكن يكون هناك تأمين صحي من خلال هذا التأمين الاجتماعي، التسجيل هيبقى بمبلغ زهيد، ونعمل حاليا على حزمة محددة بمبلغ مقطوع يُطلب من أصحاب التوك توك علشان يقوم بعملية التسجيل، والرقم اللي بنستهدفه هيكون أقل بكثير من الرقم المطبق في الوقت الحالي».